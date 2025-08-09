Ticaret Bakanlığı'ndan sahte ilanlara 137 milyon TL ceza

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile sahte ilanlar ve manipülatif fiyatlar Ticaret Bakanlığı tarafından yakından inceleniyor. Haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 137 milyon liralık rekor ceza kesildi. Elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ilanların, manipülatif fiyat artışlarının ve yetki belgesiz, kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bakanlık, taşınmaz ilanlarının yayımlandığı platformlara kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirirken, bu yükümlülüklerin takibi için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu.

EİDS ile Kimlik ve Yetki Doğrulama

İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023 'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı.

'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak itibarıyla kiralık taşınmazlar, 7 Nisan itibarıyla da satılık iş yeri ilanları için zorunlu hale geldi.

itibarıyla kiralık taşınmazlar, itibarıyla da satılık iş yeri ilanları için zorunlu hale geldi. Gelecek dönemde diğer satılık taşınmaz ilanlarına da yetki doğrulama zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.

Yetkili Emlakçı Sayısında Artış

Yetkili emlakçı sayısı 85 bine yaklaştı. EİDS yetki doğrulama uygulamasıyla, ilanlar yalnızca "taşınmaz sahibi", "taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları" veya "eşi" ile "taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri" tarafından verilebiliyor. Yetkisiz kişilerin ilan girişi yapması engelleniyor.



