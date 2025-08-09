Ticaret Bakanlığı'ndan sahte ilanlara 137 milyon TL ceza
Manisa'da yolcu otobüsü alev aldı

Manisa'da yolcu otobüsü alev aldı

Manisa Kula'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoförün hızlı müdahalesiyle facia önlendi.

İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2025 19:00
Manisa'da yolcu otobüsü alev aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, D300 Karayolu Jandarma Kavşağı yakınlarında, İ.P. idaresindeki ve İzmir'den Konya istikametine sefer yapan yolcu otobüsünde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Yangının Başlama Anı ve Müdahale

Otobüsün motor bölümünde başlayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Trafik Akışında Yaşananlar

  • Yangın nedeniyle İzmir - Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
  • Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır.


