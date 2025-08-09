Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'de yayınlanan "Günün Bereketi" programında konuk tarafından dile getirilen "Allah baba" ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Programda Yaşananlar

Kadın ve aileye dair konuların ele alındığı programın 6 Ağustos tarihli 313'üncü bölümüne yazar Hatice Ebrar Akbulut konuk oldu. Program sırasında, konuk tarafından "Allah baba" ifadesi kullanıldı.

Diyanet'in Açıklaması

"Tevhit ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir."

"Zira biz iman ederiz ki, Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur."

"Bu hakikatin hilafına olan söz konusu ifadenin ekranımızda kullanılmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşır, dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı izleyicilerimize şükranlarımızı sunarız."



