Kocaeli'de psikolojik sorunlu anne evladını katletti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan trajik olayda, psikolojik tedavi gören Muhterem İşbilir, 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı uykusunda yastıkla boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan anne tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 20:00, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 20:04
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan trajik olayda, eşinden boşanan ve psikolojik tedavi gören Muhterem İşbilir (33), 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı uyurken yastıkla boğdu.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Anne, oğlunu uyuduğu sırada saat 11.00 civarında yastıkla boğarak hayatına son verdi.
Aynı mahallede oturan Muhterem İşbilir'in annesi, saat 19.00 sıralarında kızını ziyarete gittiğinde torununun öldüğünü fark etti ve durumu hemen polise bildirdi.
Olayın Gelişimi
- Polis ekipleri eve gelerek Muhterem İşbilir'i gözaltına aldı.
- Çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
- Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden anne, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kasten öldürme suçundan tutuklanan Muhterem İşbilir, cezaevine gönderildi.
- Mustafa Hasan Yılmaz'ın cenazesi, işlemler tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilerek İstanbul'da toprağa verildi.