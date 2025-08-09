Eğlence mekanı görünümlü mekanda kaçak içki imal etmişler
Sakarya'da eğlence mekanı görünümlü depoya yapılan baskında kaçak içki ve silahlar ele geçirildi.
Sakarya'da alkollü eğlence mekanı kılıfı altında kaçak içki üretimi yapılan bir depoya operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde faaliyet gösteren C.T. (34) isimli şahsa ait bir mekanda ve kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan depoda arama yaptı. Operasyon sonucunda çok sayıda kaçak içki ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı ve mekan mühürlenerek kapatıldı.
Operasyonda Ele Geçirilenler
- 4 adet ruhsatsız tabanca
- 5 adet şarjör
- 57 adet fişek
- 81 adet sahte bandrollü kaçak içki
- 8 adet birer litrelik şişelerde el yapımı votka
- 1 adet 5 litrelik bidon dolu etil alkol
- 15 adet 5'er litrelik boş etil alkol bidonu
- 32 adet birer litrelik şişelerde el yapımı votka satışında kullanılan şişeler
- 1 adet 19 litrelik bidon içerisinde el yapımı viski
- 1 adet dolu aroma şişesi
- 6 adet boş aroma şişesi
Operasyonun Sonuçları
Bahse konu alkollü mekan mühürlenerek faaliyetine son verildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Sakarya'da gerçekleştirilen bu operasyon, kaçak içki üretimi ve satışıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.