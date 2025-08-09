Sakarya'da denize giren çocuk boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç serinlemek amacıyla ailesiyle birlikte İhsaniye Mahallesi'nde cankurtaranın bulunmadığı sahilde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Sevinç için ekipler harekete geçti.

