Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 6 şoför tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik önemli gelişmeler yaşandı. 8 Ağustos'ta gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen, aralarında görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yakınlarının şoförlüğünü yapan 6 kişinin de bulunduğu toplamda 7 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında 8 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Kişiler

Rıza Akpolat (Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı)

(Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı) Mehmet Ataş (Rıza Akpolat'ın şoförü)

(Rıza Akpolat'ın şoförü) Mert Çolak (Rıza Akpolat'ın şoförü)

(Rıza Akpolat'ın şoförü) Uğur Uçak (Rıza Akpolat'ın şoförü)

(Rıza Akpolat'ın şoförü) Kaan Şengül (Derya Özhan'ın şoförü)

(Derya Özhan'ın şoförü) Harun Tuzcu (Rıza Akpolat'ın kardeşinin şoförü)

(Rıza Akpolat'ın kardeşinin şoförü) Ekin Kaya (Yeşim Akpolat'ın şoförü)

Suçlama ve Tutuklama Gerekçesi

Tutuklanan kişiler, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



