Salah'tan UEFA'nın 'Filistinli Pele'ye veda paylaşımına tepki
Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Süleyman Al-Obaid için UEFA'dan veda mesajı geldi. Salah ise gerçeklerin saklanmasına tepki gösterdi.
UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" şeklindeki paylaşıma Salah, Al-Obaid'in İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması nedeniyle, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.
Filistinli Futbolcu Süleyman Al-Obaid'in Hayatı ve Ölümü
Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.
Al-Obaid'in Kariyeri ve Ailesi
- Gazze doğumlu olan Al-Obaid, evli ve 5 çocuğu bulunuyordu.
- 41 yaşındaki futbolcu, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu.
- Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıktı ve 2 gol attı.
Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBEMohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025