Samsunspor, Gençlerbirliği'ni devirdi

Samsunspor, evinde ağırladığı Gençlerbirliği karşısında Mouandilmadji ve Holse'nin golleriyle galip geldi.

Samsunspor, Gençlerbirliği'ni devirdi

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Karadeniz temsilcisi, 38. dakikada Mouandilmadji'nin penaltı golü ve 67. dakikada Holse'nin kaydettiği gol ile üstünlüğü yakaladı. Başkent ekibi ise 87. dakikada Metehan'ın attığı golle farkı bire indirse de puan çıkarmayı başaramadı. Ligin ikinci haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Maçtan Önemli Dakikalar

  • 4. dakika: Dimata'nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Gençlerbirliği defansının uzaklaştırmak istediği top Holse'nin önüne düştü. Holse topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
  • 13. dakika: Van Drongelen'in pasıyla buluşan Dimata'nın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Gökhan son anda engelledi. Dönen topu defans kornere gönderdi.
  • 18. dakika: Ntcham'ın ceza sahası son çizgisinden yaptığı ortada Moundilmadji'nin dokunduğu top az farkla yandan auta çıktı.
  • 38. dakika: Tomasson'un ceza sahasına yaptığı ortada Kyabou'nun eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Moundilmadji'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
  • İlk yarı sonucu: Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
  • 62. dakika: Abdurrahim'in ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
  • 67. dakika: Emre Kılınç'ın pasıyla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şut ağlarla buluştu: 2-0.
  • 69. dakika: Defansın arkasına sarkan Muja'nın ceza sahası çizgisi önünden kaleye çektiği şut az farkla direğin dibinden auta çıktı.
  • 88. dakika: Samsunspor defansının uzaklaştıramadığı topla buluşan Metehan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Maç Sonucu

Samsunspor, Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle sezona üç puanla başladı.


