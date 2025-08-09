İstanbul'da binlerce kişi gazze için yürüdü!
İstanbul'da binlerce kişi, Gazze'deki saldırılara karşı 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganıyla yürüyüş düzenledi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 22:57, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 23:00
İstanbul'da, İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya Camii'ne yürüdü.
Gazze'deki Soykırıma Tepki
İsrail'in çocuk, kadın ve yaşlı ayırmaksızın on binlerce kişiyi katlettiği Gazze'de devam eden soykırım, İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından protesto edildi. Katılımcılar, yaşanan acılara dikkat çekerek barış çağrısında bulundu.
Yürüyüşün Detayları
- Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
- Beyazıt Meydanı'nda toplanan kalabalık, Ayasofya Camii'ne doğru yürüdü.
- Katılımcılar, Filistin halkına destek mesajları verdi ve Gazze'deki saldırıların son bulmasını talep etti.