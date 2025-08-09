Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Giresun, Trabzon ve Rize'de sel ve yıldırım tehlikesine dikkat!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 23:17, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 23:18
Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Özellikle Giresun'un doğu kesimleri, Trabzon'un batı ilçeleri ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.
Beklenen Olumsuzluklar ve Alınması Gereken Önlemler
- Sel
- Su baskını
- Yıldırım
- Ulaşımda aksamalar
Bu tür olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşımaktadır. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması gerekmektedir.