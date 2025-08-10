Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor

Son dönemde çocuklar arasında artan akran zorbalığına karşı önleyici tedbirler alan hükümet, yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Akran zorbalığının ortadan kaldırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla ders müfredatına eklenen içeriklerle, her kademedeki öğrencilere yaş grubuna uygun bilgiler sunuluyor. Ayrıca okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri daha aktif hale getirildi. Akran zorbalığıyla ilgili hem öğrencilere, hem öğretmenlere, hem de velilere yönelik bilgilendirme amaçlı yeni materyaller oluşturuldu.

Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve Yasal Düzenlemeler

Okullarda şiddetin önlenmesine yönelik bir yönerge yayınlanarak, bu meseleye yasal zeminde çözüm bulmayı hedefleyen hükümet, şiddeti önleme mekanizmaları geliştirmeye devam ediyor. Akran zorbalığının cezasız kalmaması için, tekrarlayan çeşitli davranışlarla başka bir öğrencinin sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde zorbalık yapanlara uzaklaştırma cezası veriliyor.

Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programları

Akran zorbalığı konusunda çocukların ihmal, istismar ve şiddetten korunmasına yönelik çeşitli programlar yürütülüyor. 0-18 yaş arasındaki çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan eğitimlerin ilk aşamasında, 0-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerine çeşitli başlıklarda eğitimler sunuluyor. Programın ikinci ayağında ise 7-18 yaş grubundaki çocuklar dahil edilerek, bu programda hem çocuklara hem de ebeveynlerine ihmal ve istismarın önlenmesi, bağımlılık ve önlenmesi, akran zorbalığı ve iletişim gibi konularda eğitimler verilecek.

Yeni Programlar ve Hedefler

0-9 yaş arasındaki çocuklarda akran zorbalığının azaltılması ve çocukların zorbalığa karşı güçlendirilmesini hedefleyen yeni bir program üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.



