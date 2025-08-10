Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Ünlü Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!

AK Parti, 24. yılını kutlarken 25. yıl vizyonunu açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve yeni belediye başkanlarının katılımı gündemde!

10 Ağustos 2025
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!

Bu yıl 24'üncü yıl kutlamalarında, 25'inci yıl kampanyası da başlatılacak. Yenişafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı kutlama programı, il başkanları toplantısıyla aynı tarihe denk getirildi. Böylece Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat üyeleri de kutlamada hazır bulunacak. Bu organizasyon, partinin geçmişine ve geleceğine dair önemli mesajlar içerecek.

25'inci Yıl Kampanyası ve Kutlama Programı

Kaynaklar, "24'üncü yaşla birlikte bir yıl boyunca sürecek yoğun bir kampanya dönemine gireceğiz. 25'inci yıl vizyonu, bu bir yıllık süreçte sahaya güçlü şekilde yansıtılacak" dedi. Kutlama programında hem geçmiş 24 yılın muhasebesi yapılacak hem de gelecek dönem için yol haritası açıklanacak.

AK Parti'ye Katılacak Belediye Başkanları

Aynı gün, 4'ten fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılması bekleniyor.

