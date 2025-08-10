Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde

Yeni toplantıda, komisyon 48 yerine 51 üye ile toplanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonun kuruluşu için yaptığı ilk çağrıda, İYİ Parti'ye tahsis edilen 3 üyelik kontenjanın AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında bölüştürülmesine karar verilmişti. Öte yandan Kurtulmuş'un, İYİ Parti'ye nezaketen son kez davette bulunacağı öğrenildi. Ancak İYİ Parti, komisyonda yer almaya sıcak bakmıyor.

Komisyon Üyeleri ve Toplantı Gündemi

Yeni üyeler de salı günü komisyondaki yerlerini alacak. CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı; DEM Parti ise İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı komisyon üyeliği için önermişti. AK Parti ise henüz isim bildirmedi.

Salı günü yapılacak toplantının gündemi, komisyon üyelerinin komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak şeklinde duyuruldu.

Toplantı Gündeminde Neler Var?

Komisyon üyelerinin önerileri

Yeni üyelerin göreve başlaması

Partilerin komisyona sunduğu isimler

UĞUR DUYAN