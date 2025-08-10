Limon Fiyatları El Yakıyor: Tanesi 24 TL!

Limon hasadında bu yıl üreticilerin yüzü gülmedi. Soğuk hava koşulları nedeniyle limon rekoltesinde ciddi bir düşüş yaşandı. Pazarda limonun kilosu 180 liradan satılırken, adet fiyatı ise 24 liraya kadar yükseldi. Üreticiler, bu fiyatların önümüzdeki dönemde de düşmeyeceğini belirtiyor. Özellikle soğuk hava, limon üretimini olumsuz etkiledi ve çiftçilerin beklentilerini karşılamadı.

Limon Rekoltesinde Düşüş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçen yıl 641 bin ton limon üretildiğini ifade etti. Ancak bu yıl soğuklardan dolayı üretimin 380 bin tona gerilediğini ve rekoltenin yüzde 40 oranında düştüğünü açıkladı.

Üreticilerin Beklentileri

Üreticiler, limon fiyatlarında bir düşüş beklemediklerini dile getirdi.

Soğuk hava koşulları nedeniyle limon arzında azalma yaşandı.

Pazarda limonun fiyatı yüksek seviyelerde seyrediyor.



