Güzellik uzmanının sahte altın oyunu!

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olayda, Güzellik Uzmanı Okşan Ünlü 3 farklı kuyumcuda sahte altın bozdurduktan sonra, dördüncü kuyumcuda yakalandı. Her kuyumcuda farklı miktarlarda altın bozduran Ünlü, ilk dükkanda 4 gram altın karşılığında 11 bin 980 lira aldı. İkinci kuyumcuda 2 gram altın bozdurup 6 bin lira elde etti. Üçüncü dükkanda ise 2 gram ve 0.5 gram altın bozdurarak 7 bin 500 lira aldı. Bu kuyumcu, sahte olduğunu bilmeden kadının bozdurduğu 2 gram altını başka bir müşteriye sattı.

Olayın Gelişimi ve Yakalanma Anı

Dolandırıcı kadın, son kuyumcuda 2 gram ve iki adet 0.5 gram altın bozdurmak isterken, altınların sahte olduğu kuyumcu çalışanı tarafından fark edildi. Bu sırada kadının kamera görüntüleri, esnafın oluşturduğu WhatsApp grubunda "dolandırıcı" olarak paylaşıldı. Kuyumcular, altınların sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu.

Polis Müdahalesi ve Ele Geçirilenler

Kadından toplamda 8 adet 1 gram , 3 adet 0.5 gram altın ele geçirildi.

, ele geçirildi. 25 bin 480 liralık altın bozdurduğu tespit edildi.

Okşan Ünlü'nün İfadesi

Okşan Ünlü ifadesinde, cezaevinden birkaç ay önce çıktığını, ailesinin kendisini reddetmesiyle maddi ve manevi çöküş yaşadığını belirtti. "Bu yüzden eskort sitesine kayıt oldum. Orada tanıştığım Şeref adlı kişiden beraberlik karşılığında 13 gram altın aldım. Olay günü, önce kardeşim para istediği için bozdurdum, sonra ihtiyaçlarım için bozdurdum, daha sonra da evime gitmek için nakit param kalmadığı için bozdurdum." dedi.

ARZU KAYA