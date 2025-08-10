Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu işveren heyetinin 15 Ağustos'ta memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifini vermesi bekleniyor.

Kamuda 8'inci dönem toplu sözleşme süreci devam ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde, hizmet kollarına ilişkin ön görüşmeler tamamlanırken, gözler kamu işveren heyetinin sunacağı teklife çevrildi. Yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'in masada olduğu görüşmelere, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu da katılım sağlıyor.

Hizmet Kollarında Ön Müzakereler Tamamlandı

1 Ağustos'ta başlayan ilk hafta, hizmet kollarına yönelik taleplerin ele alınmasıyla geçti. Bu kapsamda ilk olarak büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet koluna ilişkin teklifler görüşülürken, bunu sağlık ve sosyal hizmetler ile yerel yönetim hizmetleri kolları izledi. Ardından basın, kültür, enerji, ulaştırma ve tarım gibi toplam 11 hizmet kolunda ön müzakere süreci tamamlandı.

Kamu Görevlilerinin Talepleri ve Takvim

5 Ağustos'ta ise kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresi yapıldı. Görüşme takvimine göre, 12 Ağustos'ta kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

İlk Zam Teklifi ve Nihai Süreç

TRT Haber'in haberine göre; Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ilk zam teklifi ise Kamu İşveren Heyeti tarafından 15 Ağustos'ta sunulacak. Nihai teklifin ise 19 Ağustos'ta verilerek müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor.

Uzlaşı Olmazsa Hakem Heyeti Devreye Girecek

  • Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek.
  • Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.
  • Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor.
  • Heyetin verdiği kararlar kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor.
  • Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.


