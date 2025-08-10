Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
44 İlde Operasyon: 99 Tutuklama, 20 Milyonluk Vurgun!

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı siber suç operasyonlarında 44 ilde 214 şüpheli yakalandı. 20 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

44 İlde Operasyon: 99 Tutuklama, 20 Milyonluk Vurgun!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı. 44 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 99 şüpheli şahıs tutuklandı ve 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadelede Son Durum

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden "ürün satışı" temasını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre finansal panel sistemlerini işlettikleri, para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları ve mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımıyla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller

  • Adana
  • Afyonkarahisar
  • Aksaray
  • Ankara
  • Antalya
  • Balıkesir
  • Batman
  • Bitlis
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • İstanbul
  • İzmir
  • Karabük
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Şanlıurfa
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon

Operasyonlarda Ele Geçirilenler ve El Konulan Mallar

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre:Operasyonlar sonucu;

  • 4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın ve nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde 3 adet otomobil ile 2 adet konuta el konuldu.

Valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, il emniyet müdürleri, polisler ve MASAK çalışanları tebrik edildi. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların peşinde olunduğu vurgulandı.


