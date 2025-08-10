Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede

BIST 100 endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, borsadaki toparlanma süreci reel getiri oranlarına da olumlu yansıdı. Haziran ayında 9 bin seviyelerinde işlem gören BIST 100 endeksi, temmuzda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimiyle birlikte 10 bin seviyesini aştı ve kısa süre içinde 11 bin düzeyini geride bıraktı.

Borsadaki bu yükselişe paralel olarak, geçen ay enflasyondaki gerileme de sürdü. Enflasyon, temmuzda yüzde 33,5 ile son 44 ayın en düşük seviyesine indi. BIST 100 endeksi, borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşle birlikte, mevduat faizi, altın ve dolar gibi diğer yatırım araçlarını geride bırakarak geçen ay en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Endeks, geçen ay yüzde 10,63 nominal getiri sağlarken, enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı. Böylece BIST 100 endeksi, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getirisiyle yatırımcısını sevindirdi.

BIST 100 Endeksinin Aylık Nominal ve Reel Getirileri

Şubat (2024): Nominal Getiri: %13,84 | Reel Getiri: %8,91

