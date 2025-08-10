Mersin'de orman yangını çıktı
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 11:28, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 11:40
Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.