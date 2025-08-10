Buğday yüklü traktör devrildi, 2 kişi öldü

Edinilen bilgilere göre kaza, Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi. Celil Alnıaçık (59) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Celil Alnıaçık ile yolcu olarak bulunan Bedir Alnıaçık (74) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.