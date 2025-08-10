Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yapay zeka, askeri gemi görevine hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde modern deniz harekatının karmaşık ihtiyaçlarına yanıt vermek ve deniz kuvvetlerine stratejik avantajlar sağlamak üzere geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'e yapay zeka desteği geliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 11:57, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 12:11
Yapay zeka, askeri gemi görevine hazırlanıyor

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, yapay zeka destekli sistemlerin hibrit harekat ortamlarındaki entegrasyonu için çalışmalar yürütüyor.

HAVELSAN, yapay zeka konusundaki çalışmaları kapsamında, kurumların kendi verileri ile eğitilebilen, kapalı veri ağında veya internet ağında verimli çalışabilen, özgün dil mimarisiyle oluşturulmuş Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN'i geliştirdi.

MAIN, veri gizliliği ve güvenliği, rol bazlı erişim ve yetkilendirme, zaman ve maliyet etkin kurumsal çözümler, kullanıcı dostu arayüz tasarımı sunarak kurumsal iş süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sağlıyor.

HAVELSAN'ın son dönemde dikkati çeken bu yapay zeka çözümünün yanında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzlerce yıllık tecrübe ve bilgi birikimini de barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT (ADVENT SYS), yurt içi ve dışındaki başarısıyla öne çıkıyor.

Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı ile geliştirilen ve en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen ADVENT, modern deniz harekatının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı.

Ortak ve çok uluslu görev kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini esas alan ADVENT SYS, harekat ortamında eş zamanlı karar alma, komuta ve kontrol süreçlerini ileri düzeye taşıyor. Türkiye dahil 9 ülkede aktif olarak kullanılan ADVENT SYS, HAVELSAN'ı küresel ölçekte savunma teknolojileri alanında güvenilir ve etkin bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

- Daha akıllı, daha etkin

HAVELSAN, bir süredir bu iki yeteneği bir araya getirmek için MAIN'in ADVENT SYS'ye entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütüyor.

MAIN, ADVENT SYS kapsamında Bakım Destek Asistanı olarak konumlandırılıyor. Sistem, bakım adımlarını belirleme, bakım talimatlarını arama/bulma, sistem çapında soru/cevap desteği sunulması özellikleri ile doğal dil destekli etkileşim sağlayarak bakım süreçlerini daha hızlı, güvenli ve doğrulanabilir hale getiriyor.

Bu kapsamda, laboratuvar ortamında Faz-1 çalışmaları tamamlandı, Faz-2 için çalışmalara devam ediliyor. Faz-2 kapsamında, MAIN platformunun entegrasyonuna yönelik faaliyetler çeşitli sistemler üzerinde devam ediyor. MAIN'in, bakım süreçlerine destek sağlamasının yanı sıra operasyonel işleyişe de katkı sunacak şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka desteğiyle süreç yönetimi daha akıllı ve etkin hale getirilecek.

MAIN, operatörlere destek verebilecek, tavsiyelerde bulunabilecek ve karar destek sürecinde yardımcı olabilecek. Karar destek noktasındaki katkısının ilerleyen dönemde daha da artması bekleniyor.

- Yapay zekayla gelen kabiliyetler

HAVELSAN, ADVENT platformu aracılığıyla yapay zeka destekli karar mekanizmaları geliştirerek, deniz platformları başta olmak üzere çeşitli harekat ortamlarında bir dizi kabiliyeti ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Tanımlama ve sınıflandırma, anomali tespiti, seyir güvenliği, durumsal farkındalık, eğitim faaliyetleri gibi kabiliyetler; büyük veri, makine öğrenimi, görüntü tanıma ve büyük dil modelleri (LLM) gibi ileri teknolojilerle destekleniyor.

Yapay zeka çözümleri, savunma ve güvenlik sektöründe karar alma süreçlerini hızlandırıyor, doğruluğunu artırıyor ve insan-makine etkileşimini daha etkin bir boyuta taşıyor.

