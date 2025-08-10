Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Türkiye'nin Afrika Açılımı: 36,6 milyar dolarlık tarihi ticaret rekoru

Türkiye, Afrika kıtasındaki diplomatik hamlesiyle ticaret hacmini 36,6 milyar dolara çıkararak tarihi bir rekora imza attı.

Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 12:43, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 12:45
Türkiye'nin Afrika Açılımı: 36,6 milyar dolarlık tarihi ticaret rekoru

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Afrika kıtasındaki varlığına ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Afrika'ya 53 resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın 2013'te Gabon'da dile getirdiği "Afrika Afrikalılarındır, biz sizin altınlarınız için burada değiliz" sözleri, Türkiye'nin sömürgeci olmayan, samimi yaklaşımını ortaya koymuştu. Bu yaklaşım, kıta genelinde Türkiye'ye karşı artan güvenin önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Diplomatik ağ 12'den 44'e çıktı

Türkiye, Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 44'e çıkardı. Son verilere göre Türkiye-Afrika ticaret hacmi 36,6 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitlik firmaları, kıta genelinde 97 milyar dolarlık projelere imza attı. Türk Eximbank'ın Afrika Finans Kuruluşu'na yaptığı yatırım ise Türkiye'nin bölgesel ekonomik etkisini güçlendiren stratejik bir adım oldu.

Eğitim ve kültürle güçlenen ilişkiler

Afrika açılımının en güçlü ayaklarından birini eğitim ve kültürel iş birliği oluşturuyor. Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenci sayısı son yıllarda 6 kat artarak 62 bine çıktı. Bu sayede kıtada Türkiye'nin yetiştirdiği binlerce genç, ülkelerinde dostluk köprüleri kuruyor. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı aracılığıyla yürütülen kültürel programlar, insani yardımlar ve sosyal projeler Türkiye'nin kıtadaki varlığını daha da derinleştiriyor.

Barış ve güvenlikte etkin rol

Afrika Boynuzu bölgesinde yürütülen girişimlerle bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sağlandı. Türkiye, son olarak Etiyopya-Somali barış görüşmelerinde arabulucu olarak önemli bir diplomatik başarıya imza attı. Somali'de kurulan askeri üs ise Türkiye'nin kıtadaki stratejik ve güvenlik boyutundaki varlığını pekiştirdi.

Geleceğe yönelik stratejik ortaklık

Türkiye'nin Afrika vizyonu, ekonomik kazanımların ötesinde dostluk, karşılıklı saygı ve uzun vadeli ortaklığa dayalı bir stratejiyi esas alıyor. 'Eşit ortaklık' ve 'kazan-kazan' ilkeleri, bu ilişkilerin hem Türkiye hem de Afrika ülkeleri için sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Afrika açılımı, kıtanın dört bir yanında Türkiye'nin etkisini güçlendirirken, 21'inci yüzyılın en önemli dış politika başarı hikayelerinden biri olarak öne çıkıyor.

