Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen PIKTES Projesi kapsamında hazırlanan Yabancılara Türkçe Öğretim Programının (YTÖP), Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu program, Türkiye'de yaşayan yabancı öğrencilerin Türkçeyi etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamak, sosyal uyumlarını desteklemek ve eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla hazırlandı.

YTÖP, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) esas alınarak ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Öğretim Programları Ortak Metni gözetilerek tasarlandı. Böylece, hem bilişsel hem de sosyokültürel boyutları önceleyen bütüncül bir yaklaşım benimsendi.

İçerikler Ulusal ve Uluslararası Standartlarla Uyumlu Hale Getirildi

YTÖP hazırlanırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yetkin ve erdemli insan yetiştirme hedefi doğrultusunda temel aldığı "erdem-değer-eylem" çerçevesi dikkate alındı. Program, D-AOBM kapsamında benimsenen eylem odaklı yaklaşımı içerirken, kültürel bağlam ögeleri ile bireyin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimine odaklanan bütüncül eğitim yaklaşımını da temeline aldı. Ayrıca, öğretim hedefleri ve içerikler ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirildi.

Dil Öğretiminde İletişimsel Yaklaşım

Dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımı temel alan YTÖP, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yabancı öğrencilerin A1 öncesi, A1, A2, A2+ ve B1 dil düzeylerinde Türkçe öğrenmeleri için rehber niteliği taşıyor. Ayrıca D-AOBM kapsamında hazırlanan 7-10 yaş ve 11-15 yaş genç öğrenenler tanımlayıcıları da hedef grubun Türkçe dil öğrenme ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılamak amacıyla YTÖP'e dahil edildi.

Program, yabancı öğrencilerin Türkçeyi doğru, akıcı ve işlevsel biçimde kullanabilmeleri için kapsamlı ve standartlara uygun bir öğretim çerçevesi sağlıyor.

YTÖP, yalnızca bir dil öğretim programı olmanın ötesinde farklı kültürlerden gelen öğrencilerin Türkiye'de ortak bir iletişim dili etrafında buluşmalarını ve sosyal uyum sürecine aktif katılımlarını destekleyen bir eğitim vizyonunu temsil ediyor.



