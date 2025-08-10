Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?

Kabine toplantısı yarın gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta masaya yatırılacak.

Silah bırakma sürecinde son durum, istihbarat raporları ışığında ele alınacak. Ayrıca, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye Haseke'de düzenlediği konferans da Ankara'nın yakın takibinde olacak. Suriye yönetimi, bu konferansı "Ulusal birliğe aykırı" ve "10 Mart Mutabakatı'nın ihlali" olarak nitelendirip, SDG ile Fransa'da yapılması planlanan toplantılara katılmayacağını duyurmuştu. Suriye'de yaşanan bu gerilim de kabinenin gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Barış Anlaşması

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması da gündemde olacak. Ankara, barış yolunda sağlanan ilerlemeden memnun. Kalıcı barış ve istikrar için neler yapılabileceği toplantıda masaya yatırılacak.

İsrail'in Gazze'yi İşgal Planı

Gazze'deki son durum da kabinede ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına Ankara tepkili. İsrail'in bu kararına karşı atılabilecek adımlar kabinede görüşülecek.

Orman Yangınları da Gündemde

Kabine toplantısında, ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele, tahribat ve oluşan zarar da konuşulacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçip kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.



