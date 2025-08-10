Termometreler 17 kentte 40 dereceyi aştı
Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 17 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. Öğleye kadar en yüksek sıcaklık 45 dereceyle Kepez'de ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45 dereceyle Antalya'nın Kepez ilçesinde kaydedildi. Bunu Mardin'in Kızıltepe ilçesi 44,8 ve Kilis'in Elbeyli ilçesi 44,3 dereceyle takip etti.
Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
|İL/İLÇE
|SICAKLIK
|Adana, İmamoğlu
|42,5
|Antalya, Kepez
|45
|Aydın, Çine
|41,7
|Batman, Kozluk
|40
|Diyarbakır, Bismil
|41,5
|Gaziantep, Karkamış
|43,4
|Hatay, Yayladağı
|41,4
|İzmir, Bayındır
|40,5
|Kahramanmaraş il merkezi
|41
|Kilis, Elbeyli
|44,3
|Mardin, Kızıltepe
|44,8
|Mersin, Mut
|40,7
|Muğla, Milas
|43,4
|Osmaniye Kadirli
|41,1
|Siirt, Kurtalan
|41,8
|Şanlıurfa, Ceylanpınar
|43,4
|Şırnak, Silopi
|43,7