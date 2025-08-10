İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Adli Olaylar

Tamir atölyesindeki çocuğun ölümüne neden olan tır şoförü serbest bırakıldı

Mersin'de, tamirhanede Emir Kılınç (16) aracın altında işlem yaparken tırı hareket ettirip ölümüne neden olan Umut F. (23), çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 14:56, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 14:57
Olay, önceki gün merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi D-400 karayolu kenarındaki tamir atölyesi önünde yaşandı. İddiaya göre, tıra bakım yaptıran sürücü Umut F. (23), para meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Bu sırada tıra binen sürücü, bakım malzemelerini almak için aracın altına giren 16 yaşındaki Emir Kılınç'ı fark etmeyerek ezip, olay yerinden uzaklaştı.

Tırın üzerinden geçtiği çocuk can havliyle kalkarak yardım istedikten sonra yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kılınç'ı hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Sürücü, kazanın farkına varmamış

Gözaltına alınan tır şoförü Umut F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücünün ifadesinde, tamir ücretinde anlaşmazlık yaşandıktan sonra işlem yaptırmadan aracına bindiğini, dikiz aynasından çocuğun tamirhaneye girdiğini gördüğünü, bir süre bekledikten sonra tırı hareket ettirip Adana'ya gittiğini söylediği öğrenildi. Kazadan polislerin aramasıyla haberdar olduğunu belirten sürücünün, çocuğun üzerinden geçtiğinin farkında olmadığını, fark etseydi kesinlikle duracağını ifade ettiği belirtildi.

