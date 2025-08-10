AK Partili Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' değerlendirmesi

Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Partili Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye" meselesinin Partiler üstü bir konu olduğunu, gündelik siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu süreçte asla bir 'al-ver' süreci yoktur." dedi. Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda, terörle mücadele sürecinin hiçbir aşamasında "pazarlık, müzakere, taviz, gizli ya da kirli girişimlere" yer verilmediğini vurguladığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 16:10, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 16:24
Yazdır
AK Partili Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye" meselesinin partiler üstü bir konu olduğunu ve gündelik siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu süreçte asla bir "al-ver" süreci olmadığını belirtti. Yayman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefiyle şehit yakınları ve gazilere hitaben kaleme aldığı mektubu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda, terörle mücadele sürecinin hiçbir aşamasında "pazarlık, müzakere, taviz, gizli ya da kirli girişimlere" yer verilmediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mektubundan Önemli Mesajlar

  • Şehitlerimizin aziz ruhlarını rencide edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.
  • Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedefimize ulaştığımızda, bin yıllık kardeşliğimiz yeni bir merhaleye taşınacak, aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza dek sökülüp atılacaktır.

Tarihi Bir Eşik Aşıldı

Yayman, TBMM'de kurulan komisyonun bu kutlu yolda önemli bir eşiğin aşıldığını gösterdiğini ifade etti. Cumhur İttifakı olarak teröre geçit vermeyen, evlatların huzur ve güven içinde büyüdüğü, birlik ve kardeşliğin ebediyen baki kaldığı bir Türkiye için mücadeleye devam edileceğini belirtti.

Devlet Politikası ve Ortak Akıl

Bu sürecin bir "devlet politikası" olduğuna dikkat çeken Yayman, partiler üstü olan bu meselenin gündelik siyasete alet edilmemesi gerektiğini yineledi. Asla bir "al-ver" süreci olmadığını vurguladı. Şehitlerin ruhunu incitecek tek bir adıma dahi izin verilmeyeceğini belirterek, amaçlarının Türkiye Yüzyılı'na yakışan kardeşlik ve birlik siyasetini hakim kılmak olduğunu söyledi.

Komisyon çalışmalarının pozitif bir iklimde devam ettiğini belirten Yayman, TBMM'de yaşanan uzlaşmanın Türkiye'nin yakaladığı ortak aklın ve stratejik vizyonun bir sonucu olduğunu ifade etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber