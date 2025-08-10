Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama!

Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 şüphelinin tefecilik yaptığını belirledi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 5 farklı iş yerine baskın düzenledi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

67 pos cihazı

25 kredi kartı

5 cep telefonu

94 bin 550 TL para

Çok sayıda kredi kartı slipi

Adli Süreç

