Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama!
Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı! Polis, 5 iş yerine baskın düzenledi, yüklü miktarda para ve pos cihazı ele geçirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 16:29, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 16:30
Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 şüphelinin tefecilik yaptığını belirledi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 5 farklı iş yerine baskın düzenledi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyonda Ele Geçirilenler
- 67 pos cihazı
- 25 kredi kartı
- 5 cep telefonu
- 94 bin 550 TL para
- Çok sayıda kredi kartı slipi
Adli Süreç
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan 3 kişi tutuklandı, bir kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.