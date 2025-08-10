Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anafartalar Zaferi' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110. yılında yayımladığı mesajda Atatürk ve kahramanlarımızı rahmetle andı.
İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle ve minnetle andı.
Anafartalar Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
- "Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."