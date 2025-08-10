Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?

Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan avukat Rezan Epözdemir, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, siyasal ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardım iddiaları bulunuyor. Emniyetteki işlemleri devam eden Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı verildiği ve tanık ifadelerinin alındığı bildirildi.

Rüşvet Dosyası ve Soruşturma Detayları

Soruşturma kapsamında tanık A.D. 'nin ifadesi alındı.

olduğu belirtildi. Bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğu için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Tahliye İçin 150 Bin Dolar Rüşvet İddiası

2021 yılında vekalet ilişkisi bulunmayan olayda, Epözdemir ile C.Ç. 'nin bir tahliye işlemi karşılığında toplam 150 bin dolar rüşvet aldıkları iddia edildi.

kısmı tahliye öncesinde, kalan kısmı ise tahliye sonrasında verildi. 75 bin dolarlık kısmın, 7 Temmuz 2021'de tanık A.D'nin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğü öne sürüldü.

HTS/BAZ ve WhatsApp Kayıtları İncelemesi

İddiaların doğruluğunu tespit etmek için Epözdemir ve C.Ç.'nin HTS/BAZ kayıtları incelendi.

Arama sırasında biri 1 milyon 560 bin lira , diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan iki bono ele geçirildi.

WhatsApp kayıtları da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladı.



