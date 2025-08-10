Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?

İstanbul'da sabah saatlerinde gözaltına alınan Rezan Epözdemir hakkında rüşvet, siyasal ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardım suçlamaları gündeme bomba gibi düştü. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan WhatsApp kayıtları, HTS incelemeleri ve milyonluk bonoların detayları şaşkınlık yarattı. Olayın perde arkasında neler var?

Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan avukat Rezan Epözdemir, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, siyasal ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardım iddiaları bulunuyor. Emniyetteki işlemleri devam eden Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı verildiği ve tanık ifadelerinin alındığı bildirildi.

Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!

Rüşvet Dosyası ve Soruşturma Detayları

  • Soruşturma kapsamında tanık A.D.'nin ifadesi alındı.
  • Tanık ifadesinde, avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu belirtildi.
  • Bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğu için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Tahliye İçin 150 Bin Dolar Rüşvet İddiası

  • 2021 yılında vekalet ilişkisi bulunmayan olayda, Epözdemir ile C.Ç.'nin bir tahliye işlemi karşılığında toplam 150 bin dolar rüşvet aldıkları iddia edildi.
  • Rüşvetin 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan kısmı ise tahliye sonrasında verildi.
  • 75 bin dolarlık kısmın, 7 Temmuz 2021'de tanık A.D'nin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğü öne sürüldü.

HTS/BAZ ve WhatsApp Kayıtları İncelemesi

  • İddiaların doğruluğunu tespit etmek için Epözdemir ve C.Ç.'nin HTS/BAZ kayıtları incelendi.
  • C.Ç.'nin 8 Temmuz 2021'de A.D'nin adresine gittiği ve ardından Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi.
  • Arama sırasında biri 1 milyon 560 bin lira, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan iki bono ele geçirildi.
  • Baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021'de gece saatlerinde ortak baz verdikleri ve 9 Temmuz 2021 tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiği değerlendirildi.
  • WhatsApp kayıtları da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladı.


