Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Bodrum FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin büyük mesafe katettiği Kerem Aktürkoğlu transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demirel, Fenerbahçe taraftarının Kerem'i kabullenip kabullenmeyeceğinin bir soru işareti olduğunu belirtti. Ayrıca, Kerem Aktürkoğlu'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu ve ona saygı duyduğunu vurguladı.

Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu Yorumu

Genç teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin olası Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında Now Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Demirel, Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'da kalması gerektiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum."

Fenerbahçe'nin Transfer İhtiyacı

Demirel, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem mi bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki."

Taraftarın Tutumu ve Geçmiş Transferler

Volkan Demirel, geçmişte yaşanan transferlere de değinerek Fenerbahçe taraftarının Kerem Aktürkoğlu'nu kabullenip kabullenmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtti:

"Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? O bence soru işareti."

Moderatör Ersin Düzen'in "Kabullenmemeli mi?" sorusuna ise genç teknik adam şu şekilde yanıt verdi:

"Onun için bir şey diyemem anlatabildim mi? Yoksa Tümer ağabey de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum."



