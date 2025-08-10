Düdene giren iki kız kardeş boğuldu

Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan Çamlık Mağaraları Milli Parkı'nda, bir kayalığın yamacındaki akarsuların oluşturduğu düdene giren iki kız kardeşin hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Olay, Balatini Mağarası yakınlarında ailesiyle pikniğe giden Cemile Naz O. (14) ve Sariye Nur O. (16)'nın serinlemek için suya girmesiyle başladı. Kız kardeşlerin gözden kaybolması üzerine aile hemen yetkililere haber verdi.

Olayın Gelişimi

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık , AFAD , UMKE , Jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, kayalıkların yamacındaki düdenin içinde arama yaptı.

Kız çocuklarının cesetlerine 3,5 metre derinlikte ulaşıldı.

Cenazelerin İşlemleri

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



