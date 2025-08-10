Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, yarın başlayacak.

Hacı adayları için önemli olan bu süreçte, başvuruların doğru ve eksiksiz yapılması gerekmektedir. İlk defa kayıt yapacak olanlar ve daha önce başvuru yapmış ancak kesin kayıt hakkı elde edememiş kişiler için farklı prosedürler uygulanacaktır. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması, işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

Ön Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk defa kayıt yapacak hacı adayları , 5 Eylül 'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırmalıdır.

, 'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurusu gerçekleştirilecektir.

Kayıt Yenileme İşlemleri

Daha önceki yıllarda hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek .

. Bu adaylar, hac ön kayıt ücreti ödemeden e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini kendileri güncelleyeceklerdir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Başvuru ve kayıt yenileme sürecinde belirtilen tarihlere dikkat edilmelidir.

Ön kayıt ücretinin zamanında yatırılması gerekmektedir.



