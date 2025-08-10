Fenerbahçe ve Galatasaray Uğurcan Çakır için karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürürken, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır için yeniden devreye girdikleri iddia edildi. Sabah'ın haberine göre; Her iki kulübün de bordo-mavili yönetime sunduğu tekliflerin detayları ortaya çıktı. Özellikle kaleci transferinde yaşanan gelişmeler, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Uğurcan Çakır Teklifleri

Fenerbahçe , Manchester City 'den Stefan Ortega transferinde sonuç alamayınca rotasını Uğurcan Çakır 'a çevirdi ve Trabzonspor 'a 18 milyon euro teklif etti.

Avrupa Kulüplerinin İlgisi

Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği, ancak şu ana kadar resmi bir teklif yapılmadığı belirtildi. Transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.



