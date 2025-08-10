Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan nişanlı çiftten öğretmen Meryem Ceren Keskin, tedavi gördüğü hastanede 41 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, 30 Haziran tarihinde otogar yakınlarında meydana geldi.

tarihinde otogar yakınlarında meydana geldi. Ramazan M. (49) yönetimindeki TIR, kavşakta Hamza Kaptan (26) idaresindeki otomobille çarpıştı.

(49) yönetimindeki TIR, kavşakta (26) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, evlilik hazırlığı yapan otomobil sürücüsü Hamza Kaptan ve yanındaki nişanlısı öğretmen Meryem Ceren Keskin yaralandı.

İlk müdahalenin ardından yaralı çift, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Meryem Ceren Keskin'in Vefatı ve Cenaze Töreni

Yoğun bakımda tedavisi süren Meryem Ceren Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, İslahiye'ye getirildi. Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Meryem Ceren Keskin'in cenazesi İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nişanlısı Hamza Kaptan'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Düğün Hazırlıkları Yarım Kaldı

Kızının mezarı başında gözyaşı döken Esen Keskin, "Ben kızımı 25 yaşında toprağa verdim. 15 gün sonra 23 Ağustos'ta düğünü vardı öğretmen kızımın" diyerek acısını dile getirdi.



