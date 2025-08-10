Konya Beyşehir'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Olay, Beyşehir-Antalya karayolunun 14'üncü kilometresinde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, yaralılardan ikisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza Detayları
- Yer: Beyşehir-Antalya karayolu, 14. kilometre
- Saat: 11.30
- Araç: 07 NTJ plakalı hafif ticari araç
- Sürücü: Ümit G.
- Yaralılar: Ümit G., Hüseyin G., Hacer G., Hatice G., Hatice Y.
Olayın Gelişimi
Sürücü Ümit G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan beş kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Hatice Y. ve Hüseyin G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedeni araştırılıyor.