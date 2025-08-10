Türk Deniz Kuvvetleri'nde yapay zeka dönemi

Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ege'de de hissedildi
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ege'de de hissedildi
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türk Deniz Kuvvetleri'nde yapay zeka dönemi

HAVELSAN, MAIN ile savunma sanayisinde yapay zeka devrimi başlatıyor! Türk savunma sanayisi bünyesinde modern deniz harekatının karmaşık ihtiyaçlarına yanıt vermek ve deniz kuvvetlerine stratejik avantajlar sağlamak üzere geliştirilerek Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına sunulan Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'e yapay zeka desteği geliyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 19:34, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 19:36
Yazdır
Türk Deniz Kuvvetleri'nde yapay zeka dönemi

HAVELSAN, Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren öncü bir şirkettir.

Yapay zeka alanındaki çalışmaları kapsamında, kurumların kendi verileriyle eğitilebilen, kapalı veri ağında veya internet ortamında verimli şekilde çalışabilen, özgün dil mimarisiyle oluşturulmuş Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN'i geliştirmiştir. Bu platform, veri gizliliği ve güvenliği, rol bazlı erişim ve yetkilendirme, zaman ve maliyet etkin kurumsal çözümler ile kullanıcı dostu arayüz tasarımı sunarak kurumsal iş süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sağlamaktadır.

Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN'in Özellikleri

  • Veri gizliliği ve güvenliği
  • Rol bazlı erişim ve yetkilendirme
  • Zaman ve maliyet etkin çözümler
  • Kullanıcı dostu arayüz tasarımı

ADVENT SYS ile Entegrasyon

HAVELSAN'ın geliştirdiği yapay zeka çözümünün yanında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüzlerce yıllık tecrübe ve bilgi birikimini barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT (ADVENT SYS), modern deniz harekatının ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Ortak ve çok uluslu görev kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini esas alan ADVENT SYS, harekat ortamında eş zamanlı karar alma, komuta ve kontrol süreçlerini ileri düzeye taşımaktadır. Türkiye dahil 9 ülkede aktif olarak kullanılan ADVENT SYS, HAVELSAN'ı küresel ölçekte savunma teknolojileri alanında güvenilir ve etkin bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır.

MAIN'in ADVENT SYS'ye Entegrasyonu

HAVELSAN, bir süredir bu iki yeteneği bir araya getirmek için MAIN'in ADVENT SYS'ye entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütmektedir. MAIN, ADVENT SYS kapsamında Bakım Destek Asistanı olarak konumlandırılmıştır. Sistem; bakım adımlarını belirleme, bakım talimatlarını arama/bulma ve sistem çapında soru/cevap desteği sunma özellikleriyle doğal dil destekli etkileşim sağlayarak bakım süreçlerini daha hızlı, güvenli ve doğrulanabilir hale getirmektedir.

Faz-1 Çalışmaları Tamamlandı

Laboratuvar ortamında Faz-1 çalışmaları tamamlanmış olup, Faz-2 için çalışmalar devam etmektedir. Faz-2 kapsamında, MAIN platformunun entegrasyonuna yönelik faaliyetler çeşitli sistemler üzerinde sürdürülmektedir. MAIN'in, bakım süreçlerine destek sağlamasının yanı sıra operasyonel işleyişe de katkı sunacak şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yapay zeka desteğiyle süreç yönetimi daha akıllı ve etkin hale getirilecektir.

Karar Destek Sürecinde MAIN'in Rolü

MAIN, operatörlere destek verebilecek, tavsiyelerde bulunabilecek ve karar destek sürecinde yardımcı olabilecektir. Karar destek noktasındaki katkısının ilerleyen dönemde daha da artması beklenmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber