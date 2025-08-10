Türk Deniz Kuvvetleri'nde yapay zeka dönemi

HAVELSAN, Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren öncü bir şirkettir.

Yapay zeka alanındaki çalışmaları kapsamında, kurumların kendi verileriyle eğitilebilen, kapalı veri ağında veya internet ortamında verimli şekilde çalışabilen, özgün dil mimarisiyle oluşturulmuş Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN'i geliştirmiştir. Bu platform, veri gizliliği ve güvenliği, rol bazlı erişim ve yetkilendirme, zaman ve maliyet etkin kurumsal çözümler ile kullanıcı dostu arayüz tasarımı sunarak kurumsal iş süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sağlamaktadır.

Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN'in Özellikleri

Veri gizliliği ve güvenliği

Rol bazlı erişim ve yetkilendirme

Zaman ve maliyet etkin çözümler

Kullanıcı dostu arayüz tasarımı

ADVENT SYS ile Entegrasyon

HAVELSAN'ın geliştirdiği yapay zeka çözümünün yanında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüzlerce yıllık tecrübe ve bilgi birikimini barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT (ADVENT SYS), modern deniz harekatının ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Ortak ve çok uluslu görev kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini esas alan ADVENT SYS, harekat ortamında eş zamanlı karar alma, komuta ve kontrol süreçlerini ileri düzeye taşımaktadır. Türkiye dahil 9 ülkede aktif olarak kullanılan ADVENT SYS, HAVELSAN'ı küresel ölçekte savunma teknolojileri alanında güvenilir ve etkin bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır.

MAIN'in ADVENT SYS'ye Entegrasyonu

HAVELSAN, bir süredir bu iki yeteneği bir araya getirmek için MAIN'in ADVENT SYS'ye entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütmektedir. MAIN, ADVENT SYS kapsamında Bakım Destek Asistanı olarak konumlandırılmıştır. Sistem; bakım adımlarını belirleme, bakım talimatlarını arama/bulma ve sistem çapında soru/cevap desteği sunma özellikleriyle doğal dil destekli etkileşim sağlayarak bakım süreçlerini daha hızlı, güvenli ve doğrulanabilir hale getirmektedir.

Faz-1 Çalışmaları Tamamlandı

Laboratuvar ortamında Faz-1 çalışmaları tamamlanmış olup, Faz-2 için çalışmalar devam etmektedir. Faz-2 kapsamında, MAIN platformunun entegrasyonuna yönelik faaliyetler çeşitli sistemler üzerinde sürdürülmektedir. MAIN'in, bakım süreçlerine destek sağlamasının yanı sıra operasyonel işleyişe de katkı sunacak şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yapay zeka desteğiyle süreç yönetimi daha akıllı ve etkin hale getirilecektir.

Karar Destek Sürecinde MAIN'in Rolü

MAIN, operatörlere destek verebilecek, tavsiyelerde bulunabilecek ve karar destek sürecinde yardımcı olabilecektir. Karar destek noktasındaki katkısının ilerleyen dönemde daha da artması beklenmektedir.



