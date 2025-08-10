Şanlıurfa'da aile içi arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonucunda amca ile yeğeni hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay, kırsal Bozdere Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi, aile bireyleri arasında büyük bir trajediye yol açtı. Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Murat Seçme (50) ile yeğenleri Mehmet Gülü Seçme (30) ve Murat Seçme (28) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

(50) ile yeğenleri (30) ve (28) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların karşılıklı ateş açması sonucu üç kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan Emel S. yaralandı.

yaralandı. Yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

'ne kaldırıldı. Murat Seçme ve Mehmet Gülü Seçme hayatını kaybetti.

ve hayatını kaybetti. Murat Seçme ve Emel S.'nin tedavileri devam ediyor.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.



