Yangında tüm eşyaların yandığı evde Kur'an-ı Kerim zarar görmedi
Bayramiç'te çıkan büyük yangında bir ev tamamen yanarken, Kur'an-ı Kerimlerin hiç zarar görmemesi görenleri şaşkına çevirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 20:39, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 20:41
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde 8 Ağustos'ta çıkan yangın, Saçaklı köyüne de sıçrayarak evlere zarar verdi. Yangında, tüm eşyaların yandığı bir evde Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi dikkat çekti.
Yangının Etkileri ve Kontrol Altına Alınması
Yangın, ikinci gününde kontrol altına alındı. Saçaklı köyünde Ali Aydoğan'a ait 2 katlı ev de yangından zarar gördü. Evdeki tüm eşyalar yanarken, Kur'an-ı Kerimler'in yanmaması görenleri şaşırttı. Ali Aydoğan, "Evimde bir tek yanmayan bu Kur'an-ı Kerimler" diyerek duygularını ifade etti.
Yangına Müdahale ve Yaşananlar
- İsmail Güzel, yangına müdahale edenler arasında yer aldı ve "Bayramiç'in Evciler köyünde oturuyorum. Yangın çıkan köye 30 kilometre mesafedeyiz." dedi.
- Büyüklerin, 'Karıncalar bile yangına su taşır' sözünü hatırlatan Güzel, traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.
- Dubleks tarzı evin tamamen çatısı, pencereleri ve ahşap olduğu için birinci katı dahil yanıyordu. Rüzgarın etkisiyle söndürülen yerler tekrar alev aldı.
- Evde ulaşamadıkları bir bölgeye sonradan yapılmış bir duvarı kırarak girdiler. Gömme dolapta bulunan Kur'an-ı Kerimler ve dua kitapları, dolabın kapağı yanmasına rağmen hiç zarar görmedi.
Yangında Kur'an-ı Kerimlerin Zarar Görmemesi
Yangında tüm eşyaların yandığı evde, Kur'an-ı Kerimlerin ve dua kitaplarının hiçbiri yanmamıştı.