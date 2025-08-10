Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin önemli bilgiler verdi. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Balıkesir Depremi Sonrası Ulaşım Durumu

6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ekipler sahada tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Bakan Uraloğlu'nun Açıklamaları

"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."