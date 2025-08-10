Naci Görür'den 6,1 büyüklüğünde deprem sonrası 'Evlerden uzak durun' uyarısı
Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir bina yıkıldı, uzmanlar evlerden uzak durulmasını öneriyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 20:48, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 20:50
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, yalnızca Balıkesir'de değil, aynı zamanda çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.
Depremin Hissedildiği Bölgeler
- İzmir
- Kütahya
- Yalova
- İstanbul
- Manisa
- Uşak
- Aydın
- Eskişehir
- Sakarya
- Tekirdağ
Olası Hasar ve Uzman Uyarısı
Sındırgı'da bir binanın yıkıldığı tespit edildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Simav Fay Zonu'nun Sındırgı segmenti üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, "Küçük bir deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun." şeklinde uyarıda bulundu.