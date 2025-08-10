Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara deprem uyarısı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olarak meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen deprem nedeniyle, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara hava trafik kontrolörü tarafından deprem uyarısı yapıldı.

Deprem ve Havalimanı Operasyonları

Akşam saatlerinde , merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

, merkez üssü olan meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı.

nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı. Uyarının ardından, yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika durduruldu.

Pist Kontrolü ve Uçuşların Devamı

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edildi ve uçuş operasyonu yeniden başlatıldı.



