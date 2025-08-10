Bakan Göktaş: Ekiplerimiz psikososyal destek çalışmalarına başladı

Bakan Göktaş paylaşımında, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

