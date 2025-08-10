Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem açıklaması

Balıkesir depremi sonrası operatörler, bölgedeki müşterilere ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 21:29, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 21:31
Yazdır
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, iletişim operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, depremden etkilenen müşterilerine destek sağladıklarını açıkladı.

Deprem bölgesinde bulunan vatandaşların acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ücretsiz konuşma, internet ve SMS hizmetleri sunulmaktadır. Bu uygulama, afet anlarında iletişimin kesintisiz devam etmesini hedeflemektedir.

Operatörlerin Açıklamaları

  • Turkcell: "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır."
  • Türk Telekom: "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır."
  • Vodafone: "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır."


