Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem açıklaması

Deprem bölgesinde bulunan vatandaşların acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ücretsiz konuşma, internet ve SMS hizmetleri sunulmaktadır. Bu uygulama, afet anlarında iletişimin kesintisiz devam etmesini hedeflemektedir.

