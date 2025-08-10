Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi

Balıkesir Sındırgı'da yaşanan şiddetli deprem İzmir, Manisa ve İstanbul'da da hissedildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar bir bina yıkıldı, enkazdan 4 kişi sağ çıkarıldı ve bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Toplamda 20 artçı deprem kaydedildi, hasar tespit çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptı. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi ve arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Deprem, özellikle İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde de hissedildi.

Deprem Sonrası Yaşananlar

  • Saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem sonrası 0-3 arası 15, 4-5 arası 5 olmak üzere toplamda 20 artçı deprem yaşandı.
  • Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 319 personel ve 79 araç görev yapıyor.
  • Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, valiler başkanlığında toplandı.
  • 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 hasar ihbarı ulaştı ve tarama çalışmaları sürüyor.
  • Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkıldı.
  • Arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarıldı, bir kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Gelişmeler Takip Ediliyor

Bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir.


