6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptı. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi ve arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Deprem, özellikle İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde de hissedildi.

Deprem Sonrası Yaşananlar

Saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana geldi. Deprem sonrası 0-3 arası 15 , 4-5 arası 5 olmak üzere toplamda 20 artçı deprem yaşandı.

, olmak üzere toplamda yaşandı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 319 personel ve 79 araç görev yapıyor.

ve görev yapıyor. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, valiler başkanlığında toplandı.

112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 hasar ihbarı ulaştı ve tarama çalışmaları sürüyor.

ulaştı ve tarama çalışmaları sürüyor. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarıldı, bir kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Gelişmeler Takip Ediliyor

Bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir.



