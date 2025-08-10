6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi
Balıkesir Sındırgı'da yaşanan şiddetli deprem İzmir, Manisa ve İstanbul'da da hissedildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar bir bina yıkıldı, enkazdan 4 kişi sağ çıkarıldı ve bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Toplamda 20 artçı deprem kaydedildi, hasar tespit çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptı. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi ve arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Deprem, özellikle İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde de hissedildi.
Deprem Sonrası Yaşananlar
- Saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem sonrası 0-3 arası 15, 4-5 arası 5 olmak üzere toplamda 20 artçı deprem yaşandı.
- Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 319 personel ve 79 araç görev yapıyor.
- Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, valiler başkanlığında toplandı.
- 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 hasar ihbarı ulaştı ve tarama çalışmaları sürüyor.
- Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkıldı.
- Arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarıldı, bir kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Gelişmeler Takip Ediliyor
Bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir.