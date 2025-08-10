Bakan Şimşek'in ağabeyi hayatını kaybetti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi, emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, Yalova'da hayatını kaybetti. 1945 doğumlu olan Nazmi Şimşek, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra meslek hayatına Batman Sason Gürgenli Köyü'nde başladı. Uzun yıllar boyunca Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.

Nazmi Şimşek'in Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Ödülleri ve Başarıları