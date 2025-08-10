Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı

Deprem sonrası sosyal medyada yayılan asılsız iddialar paniğe yol açıyor! DMM, bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 22:53, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 22:54
Yazdır
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), depremin hemen ardından sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı bilgi kirliliği uyarısı yaptı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Merkez, afet anlarında panik ve kaosa yol açabilecek bilgi kirliliğine dikkat çekerek, deprem sonrası en sık görülen dezenformasyon türlerini ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

Açıklamada, depremin yol açtığı can kaybı ve hasar miktarına ilişkin abartılı veya tamamen uydurma bilgiler paylaşılabileceği, bu tür dezenformasyonların afetin gerçek boyutunu çarpıtarak halk arasında gereksiz paniğe yol açtığı ve bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. DMM tarafından yapılan uyarılarda, "Afet sonrasında, kurtarma çalışmalarına dair sahte haber ve görüntüler dolaşıma sokulabilir. Bu paylaşımlar hem vatandaşları yanıltır hem de ekiplerin çalışmalarını sekteye uğratabilir. Gerçek bilgiler yalnızca yetkili kurumların açıklamalarından teyit edilmelidir. 'Yardım ekipleri bölgeye alınmıyor' ya da 'yardımlar depolarda bekletiliyor' gibi asılsız iddialar sosyal medyada hızla yayılabilmektedir. Bu tür içerikler, halkın güvenini zedeleyip yardımların etkin dağıtımını olumsuz etkileyebilir" ifadelerine yer verildi.

Depremzedeler üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Depremzedeler için başlatıldığı iddia edilen ancak gerçekte dolandırıcılık amacı güden bağış kampanyaları, afet sonrası en sık karşılaşılan tuzaklardan biridir. Bağışlar yalnızca güvenilir ve resmi kanallar aracılığıyla yapılmalıdır. Başka afetlere ait veya eski tarihli görüntüler, yeni depremle ilgiliymiş gibi servis edilebilir. Bu tür manipülasyonlar kamuoyunu yanıltır ve gereksiz paniğe sebep olur. "Birden fazla büyük deprem olacak" şeklindeki asılsız söylemler halkı korkuya sürükler ve doğru hazırlık yapılmasını engeller. Deprem sonrası zararı azaltmak için paylaşılan bilimsel temeli olmayan yöntemler, yanlış müdahalelere ve yeni risklere yol açabilir" denildi.

Vatandaşların resmi kurumlara itibar etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Deprem ve afetlere ilişkin teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Vatandaşlar, başta AFAD olmak üzere yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelidir. Sosyal medyadaki içerikler dikkatle değerlendirilmeli, doğruluğu teyit edilmeden hiçbir bilgi yayılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, toplumun doğru bilgiye erişmesi ve afet anlarında bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla vatandaşları güvenilir kaynaklardan bilgi almaya davet etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber