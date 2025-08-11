Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Deprem, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

