Sosyal Medya Ünlüsü Deniz Servan Narin, Kazada Hayatını Kaybetti

Narin, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara istikametine ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.

